В Нижнем Новгороде подросток на моноколесе сбил ребенка
В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием подростка на моноколесе. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции по области.
Инцидент попал на видео. На записи можно заметить, как местный житель на моноколесе едет по дороге. Через некоторое время становится ясно, что справа по тротуару бежит ребенок. Он выбегает на проезжую часть, а человек на моноколесе сбивает его. Оба падают на асфальт, а транспортное средство отскакивает в сторону.
Согласно информации источника, за рулем моноколеса находился подросток. Пострадавший получил перелом теменной части головы и был доставлен в больницу. Подробности случившегося уточняются.
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