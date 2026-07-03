Четыре подростка пострадали в двух ДТП в Подмосковье
В Наро‑Фоминском округе Подмосковья столкнулись питбайк и легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс‑службе регионального управления МВД.
Авария произошла возле одного из домов в населённом пункте Селятино. По предварительным данным, питбайк выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan. Травмы получили водитель двухколёсного транспортного средства и двое пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
Ещё одно ДТП с несовершеннолетним водителем произошло ранее в Коломне. На улице Октябрьской Революции автомобиль Volkswagen при повороте столкнулся с кроссовым мотоциклом. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 15-летнему подростку, управлявшему байком.
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