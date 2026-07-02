Крупный пожар вспыхнул на туристическом пляже в Стамбуле
Мощный пожар охватил популярный у туристов пляж Виранбаг в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Огонь стремительно распространился с прибрежной зоны на прилегающий лесной массив. Для борьбы с возгоранием местные экстренные службы задействовали пожарные вертолёты, которые помогли не допустить дальнейшего распространения пламени.
По данным издания, в результате ЧП пострадали четыре человека — их оперативно доставили в больницу. В настоящий момент пожар удалось локализовать. Специалисты выясняют причины возгорания.
Ранее пламя охватило территорию одной из немецких больниц. Жертвами пожара стали как минимум два человека.
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