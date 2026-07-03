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В Москве женщина распылила газовый баллончик в присутствии ребёнка

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Бирюлёво (юг Москвы) конфликт двух женщин в коммунальной квартире завершился распылением газового баллончика. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.



Инцидент случился при восьмилетнем ребёнке, который приходится сыном одной из участниц потасовки. По данным источника агентства, медицинская помощь никому не понадобилась.

Обеих женщины доставили в отдел полиции. Участницы конфликта оформили встречные заявления друг на друга, обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье раздались звуки стрельбы. По предварительной информации, участниками уличной драки стали не менее пяти человек.

Александр Огарёв

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