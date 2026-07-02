Ребёнка зажевало лопастями катера во время купания в Воронеже
11‑летний мальчик погиб в Воронежском водохранилище после аварии с катером. Об этом проинформировал Западный МСУТ СК.
Согласно предварительным данным, капитан судна не заметил в воде купавшегося ребёнка и совершил наезд. Несмотря на оказанную медиками помощь, спасти ребёнка не удалось.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Расследование находится в активной фазе.
Как сообщил источник РЕН ТВ, в момент происшествия ребёнок находился в воде вместе с дедушкой. По словам собеседника телеканала, водитель катера двигался на высокой скорости. Ситуацию взяла под контроль региональная прокуратура.
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