Ребёнка зажевало лопастями катера во время купания в Воронеже

02 июля 2026, 23:56

Ребёнок погиб в результате наезда катера в Воронеже

Фото: istockphoto/Kesu01

11‑летний мальчик погиб в Воронежском водохранилище после аварии с катером. Об этом проинформировал Западный МСУТ СК.