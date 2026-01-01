Четыре ребенка отравились алкоголем в новогоднюю ночь в российском регионе

01 января 2026, 18:57

В Нижегородской области в новогоднюю ночь алкоголем отравились четыре ребенка

Фото: iStock/Iulianna Est

В новогоднюю ночь в Нижегородской области четыре ребенка отравились алкоголем. Об этом информирует «Стационар-пресс».