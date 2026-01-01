Четыре ребенка отравились алкоголем в новогоднюю ночь в российском регионе
В новогоднюю ночь в Нижегородской области четыре ребенка отравились алкоголем. Об этом информирует «Стационар-пресс».
В Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились 15 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Большинство вызовов касались симптомов ОРВИ, а один из них был связан с травмой глаза из-за неаккуратного обращения с новогодней хлопушкой.
По всей области в праздничную ночь скорая помощь приняла 390 вызовов. Среди взрослых чаще всего вызывали скорую из-за обострений желудочно-кишечных заболеваний, вызванных перееданием. Также зафиксировано 10 случаев алкогольного отравления, 50 обращений, связанных с проблемами с сердцем, и пять случаев инсульта.
