Нижегородские школьники выбрали для катания на тюбингах памятник войны
В Нижнем Новгороде группа подростков спустилась на надувных тюбингах по знаменитой Чкаловской лестнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Школьники целенаправленно выбрали для катания этот исторический объект. Они засняли весь процесс на камеру. Чкаловскую лестницу возвели в память о победе советских войск в Сталинградской битве.
Конструкция имеет значительную высоту — около 70 метров и включает в себя более пятисот ступеней. Это сделало спуск особенно опасным. На некоторых участках тюбинги набирали большую скорость, их резко заносило и переворачивало. Несмотря на риск, подростки перед спуском использовали средства защиты — они надели шлемы.
