В российском городе ребёнок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники

01 января 2026, 17:28

В Ростове-на-Дону фрагмент салюта влетел в окно и травмировал ребёнка

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Ростове-на-Дону пиротехническое изделие влетело в открытую форточку и травмировало маленького ребёнка. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своём Telegram-канале.