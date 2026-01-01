В российском городе ребёнок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
В Ростове-на-Дону пиротехническое изделие влетело в открытую форточку и травмировало маленького ребёнка. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Первомайском районе. После происшествия малыш сразу получил медицинскую помощь в травмпункте городской больницы №20. По сведениям главы города, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
В региональном главке МВД уточнили, что в окно попал фрагмент салюта. Полицейские выехали на место, осмотрели помещение и изъяли найденные куски пиротехники. Сейчас эксперты изучают изъятые предметы. Правоохранительные органы работают над установлением лиц, которые использовали пиротехнику в этом районе.
Ранее в Москве прохожие устроили «салют» по автомобилям на Ленинском проспекте.
Читайте также: