В Щербинке загорелся рейсовый автобус с 40 пассажирами, половина из них — дети
В Щербинке загорелся рейсовый автобус. Об этом информирует Telegram-канал «Моя Москва».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в районе СНТ «Десна» и посёлка Ерино. Сообщается, что в салоне в момент возгорания находилось около 40 человек, причём примерно половину из них составляли дети.
Все пассажиры быстро покинули автобус через двери и аварийные выходы. По предварительной информации пострадавших в инциденте нет. В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Точные причины произошедшего сейчас устанавливают специалисты.
До этого сообщалось о ДТП в Раменском округе. Там в аварии с микроавтобусом пострадали пять человек
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