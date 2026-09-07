В Волжском автомобиль с подростками врезался в дерево
В городе Волжском случилось ДТП с участием подростков. О происшествии сообщает Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».
16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 потерял контроль над управлением, после чего машина на скорости врезалась в дерево у дороги.
В салоне, помимо несовершеннолетнего автомобилиста, ещё трое подростков от 14 до 17 лет. Одного из пассажиров зажало в салоне. Всех четверых с травмами доставили в медучреждение. Позже в региональном комитете здравоохранения уточнили: 16-летний шофёр и его 17-летний пассажир отказались от госпитализации.
Двое 14-летних пострадавших в состоянии средней тяжести остаются в городской клинической больнице, медики оказывают им необходимую помощь. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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