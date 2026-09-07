Мужчины изнасиловали жену знакомого в заброшенном доме и бросили на обочине
В Индии мужчины выманили жену своего знакомого к себе домой и совершили над ней жестокое изнасилование. Информацию об этом публикует Deccan Chronicle.
Муж пострадавшей работал в отеле, где познакомился с одним из фигурантов. У женщины были напряжённые отношения с избранником, поэтому она временно жила у сестры.
Обвиняемый позвонил ей и сказал, что её супруг попал в аварию, потребовав срочно приехать. На месте он и его друг схватили жертву и отвезли в заброшенный гостевой дом. Там мужчины выпивали, затем один из них изнасиловал пленницу. Она сопротивлялась, но преступники избили и изнасиловали потерпевшую вдвоём.
Позже они бросили женщину без сознания на обочине. Та очнулась и рассказала о случившемся родственнику, который забрал её. Пострадавшая обратилась в полицию, но там сначала отказались регистрировать дело. Позже заявление приняли, а подозреваемых задержали.
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