Мужчины изнасиловали жену знакомого в заброшенном доме и бросили на обочине

07 сентября 2026, 19:39

В Индии мужчины изнасиловали жену друга, приехавшую на место вымышленного ДТП

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии мужчины выманили жену своего знакомого к себе домой и совершили над ней жестокое изнасилование. Информацию об этом публикует Deccan Chronicle.