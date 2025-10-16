Четырех иностранцев обвинили в похищении предпринимателя
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил под арест четырёх уроженцев Закавказья, которых обвиняют в похищении, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Подсудимые Турпал Ахмедханов, Автандил Мутошвили, Ерванд Назарян и Минкаил Хамидов заявляют о своей невиновности.
По версии полиции, в сентябре мужчины встретились с предпринимателем в кафе во Всеволожске и потребовали вернуть долг его брата в сумме 2,4 млн рублей. Когда бизнесмен отказался, его избили, а также похитили его автомобиль Mercedes C180 и документы.
Сообщается, что правоохранители задержали как исполнителей, так и организаторов инцидента.
Читайте также: