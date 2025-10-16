Четырех иностранцев обвинили в похищении предпринимателя

16 октября 2025, 21:42

«Ъ»: в Петербурге уроженцев Закавказья обвинили в похищении бизнесмена

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил под арест четырёх уроженцев Закавказья, которых обвиняют в похищении, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».