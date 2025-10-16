У двухлетней девочки нашли вызывающую неукротимый голод болезнь

16 октября 2025, 21:11

Terra: двухлетней бразильянке поставили синдром Прадера-Вилли

Фото: istockphoto/piotr_malczyk

В Бразилии у двухлетней Мелинды Паулы Лимы Мачадо врачи обнаружили редкое генетическое заболевание, которое провоцирует неутолимый аппетит. Об этом пишет издание Terra.