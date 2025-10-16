У двухлетней девочки нашли вызывающую неукротимый голод болезнь
В Бразилии у двухлетней Мелинды Паулы Лимы Мачадо врачи обнаружили редкое генетическое заболевание, которое провоцирует неутолимый аппетит. Об этом пишет издание Terra.
Родители заподозрили проблему, потому что девочка сразу же просила еды после каждого приёма пищи, в результате её вес превысил 15 кг. Медики поставили диагноз — синдром Прадера‑Вилли, у малышки также выявили задержку общего развития, что относится к типичным проявлениям болезни.
Чтобы контролировать массу тела, ребёнку сократили калорийность рациона и назначили физиотерапию.
Мать девочки отмечает, что приступы непреодолимого голода обычно усиливаются после четырёх лет, поэтому главные испытания, по её словам, ещё впереди.
