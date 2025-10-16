Гламурную серийную убийцу задержала полиция
В Сан‑Паулу задержали 36‑летнюю студентку юридического факультета Ану Паулу Велозу Фернандес, которую подозревают в серии убийств. За пять месяцев ей инкриминируют смерть четырёх человек.
Об этом пишет New York Post со ссылкой на бразильскую полицию.
По версии следствия, первое преступление произошло во время ссоры с её арендодателем — Фернандес призналась, что ударила его ножом. Комнату, где это случилось, она завесила простынёй, чтобы сын и племянник не видели останков.
В полицию женщина обратилась лишь через пять дней, когда сын пожаловался на запах, и в доме появились личинки. Первоначально расследование закрыли за отсутствием улик, но дочь убитого добилась возобновления дела, и полиция вновь заподозрила Фернандес.
Дальнейшее расследование, по данным органов, установило причастность студентки ещё к трем смертям, произошедшим с января по май: Марии Апаресиду Родригес, Хайдеру Мхазресу и Нилу Корреа да Силве, которым, как утверждает следствие, она подмешивала крысиный яд.
Мотивы обвинения — месть и корыстная выгода. Следствие также сообщает, что перед преступлениями Фернандес испытывала яд на собаках и отравила по меньшей мере десять животных.
В социальных сетях подозреваемая вела активную жизнь и публиковала фотографии в модных нарядах, за что СМИ окрестили её «гламурной убийцей». Сейчас Фернандес находится под стражей, следствие продолжается.
