Гламурную серийную убийцу задержала полиция

16 октября 2025, 21:33

NYP: Гламурную убийцу задержала бразильская полиция за убийство 4 человек

Фото: istockphoto/AlysC

В Сан‑Паулу задержали 36‑летнюю студентку юридического факультета Ану Паулу Велозу Фернандес, которую подозревают в серии убийств. За пять месяцев ей инкриминируют смерть четырёх человек.