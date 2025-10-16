В Москве осудили бизнесмена по делу о массовом отравлении шаурмой
Суд в Москве признал виновными 43-летнего индивидуального предпринимателя Элдара Сардарова и 25-летнего повара‑продавца Далера Имомова по делу о массовом отравлении шаурмой. Об этом пишет РИА Новости.
Следствие велось по статье об оказании небезопасных услуг. Фигурантам назначили принудительные работы на 2,5 и 2 года соответственно.
По материалам дела установили, что Сардаров организовал производство шаурмы и хранение ингредиентов в четырех точках общепита на территории Северного административного округа.
Помещения были с минимальным набором инвентаря, с привлечёнными для работы поварами‑продавцами не оформили трудовые отношения, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, профилактические медосмотры и гигиеническое обучение.
С 1 по 16 июля 2024 года в указанных точках — на Дмитровском и Коровинском шоссе и в двух помещениях на улице Клязьминская — шаурму готовили из полуфабрикатов с нарушением санитарных норм, затем хранили и продавали её потребителям. В пробах соуса и мяса на вертеле эксперты выявили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу.
После употребления шаурмы за медицинской помощью обратились более 25 человек с признаками пищевого отравления. У пострадавших выявили инфекционные заболевания различной степени тяжести.
Отмечено также, что ранее суд уже выносил обвинительные приговоры по другому делу о массовом отравлении шаурмой в 2023 году. Тогдашние шесть фигурантов получили реальные сроки, но их отпустили из зала суда в связи с уже отбытым сроком заключения.
