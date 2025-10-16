В Москве осудили бизнесмена по делу о массовом отравлении шаурмой

16 октября 2025, 20:52

Бизнесмен Сардаров получил 2,5 года по делу о массовом отравлении шаурмой

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Суд в Москве признал виновными 43-летнего индивидуального предпринимателя Элдара Сардарова и 25-летнего повара‑продавца Далера Имомова по делу о массовом отравлении шаурмой. Об этом пишет РИА Новости.