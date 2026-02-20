Четырех рецидивистов арестовали в российском регионе по делу о вымогательстве

20 февраля 2026, 21:27

ТАСС: Четырех рецидивистов арестовали под Тулой по делу о вымогательстве

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Тульской области арестовали четверых ранее судимых уроженцев одной из северокавказских республик, которых подозревают в вымогательстве у женщины-предпринимателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.