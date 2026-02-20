Достижения.рф

Четырех рецидивистов арестовали в российском регионе по делу о вымогательстве

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Тульской области арестовали четверых ранее судимых уроженцев одной из северокавказских республик, которых подозревают в вымогательстве у женщины-предпринимателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.



По версии следствия, мужчины действовали по предварительному сговору и требовали у 39-летней жительницы Тулы два миллиона рублей, ссылаясь на якобы существующий долг. Чтобы склонить жертву к выплате, они оказывали на нее психологическое давление и, как утверждается, применяли физическую силу.

Возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемых заключили под стражу.

Задержание провели сотрудники МВД совместно с оперативниками уголовного розыска и ФСБ по региону. При обысках у фигурантов изъяли штампы и печати медорганизаций, травматические патроны, электрошокер, средства связи и ноутбук.

Никита Кротов

