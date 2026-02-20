Оскорбления соседей через мегафон обошлись жительнице Тайваня в сотни тысяч рублей

20 февраля 2026, 18:52

В Тайване женщину оштрафовали на 220 тыс. руб за оскорбления соседей в мегафон

Фото: istockphoto/sibway

В Тайване женщину приговорили к трём месяцам тюрьмы за нарушение покоя жителей нескольких домов в Гаосюне. Об этом пишет Oddity Central.