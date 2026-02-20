Оскорбления соседей через мегафон обошлись жительнице Тайваня в сотни тысяч рублей
В Тайване женщину приговорили к трём месяцам тюрьмы за нарушение покоя жителей нескольких домов в Гаосюне. Об этом пишет Oddity Central.
Инцидент начался в 2023 году после ссоры с соседями — из-за чего именно возник конфликт, не уточняется. Жительница по фамилии Чэнь настолько разозлилась, что стала примерно три раза в неделю выходить на балкон и через мегафон оскорблять оппонентов. Ночные «выступления» длились по несколько десятков минут и на протяжении двух лет мешали не только ближайшим соседям, но и людям из соседних домов.
Несмотря на многочисленные просьбы прекратить, Чэнь продолжала хулиганить. В итоге несколько десятков горожан подали коллективную жалобу в полицию, а дело дошло до суда. Женщина признала, что ругалась, однако утверждала, что делала это редко.
Суд этим доводам не поверил и назначил ей три месяца лишения свободы, но затем заменил наказание штрафом в 90 тысяч новых тайваньских долларов (около 220 тысяч рублей).
