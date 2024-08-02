Четырех ростовчан задержали за причастность к колл-центрам мошенников с Украины

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Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, которые подозреваются в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.
Сообщается, что они обеспечивали работу SIM-банков, которые используются украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам России. С мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 000 звонков. Силовиками были изъяты более 12 000 SIM-карт различных сотовых операторов, а также восемь SIM-банков.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудник ФСБ задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные о расположении российских частей для нанесения ударов по ним. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже.
До этого десять человек, помогавших телефонистам-мошенникам рассылать сообщения-фальшивки, задержали российские силовики. Уточняется, что у злоумышленников обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт. Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.
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«Установлено 44 уголовных дела по статье 159 УК России «Мошенничество», возбужденных в различных регионах России. Общий ущерб от действий мошенников составил 25 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области сотрудник ФСБ задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные о расположении российских частей для нанесения ударов по ним. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже.
До этого десять человек, помогавших телефонистам-мошенникам рассылать сообщения-фальшивки, задержали российские силовики. Уточняется, что у злоумышленников обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт. Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Дарья Осипова