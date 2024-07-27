ФСБ предотвратила теракты в Дагестане

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Три местных жителя задержаны в Каспийске за намерение совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Уточняется, что по адресам проживания фигурантов дела были найдены самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные признали свою вину.
В ведомстве отметили, что в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве отметили, что в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова