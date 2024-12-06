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Четырех жителей Дагестана заподозрили в планах устроить теракты против полицейских

В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против полицейских
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против сотрудников полиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Уточняется, что главарем банды оказался 50-летний Самир А., который 10 лет сидел в тюрьме за бандитизм и участие в группировке. В 2021 году он освободился и находился под надзором правоохранителей.

Когда Самир не пришел отмечаться, силовики нагрянули к нему домой, однако он сбежал вместе с тремя подельниками. По словам жены одного из них, злоумышленники намеревались устроить теракты.



Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают племянника Самира 25-летнего Магомеда А., 32-летнего имама мечети села Цветковка Магомеда Н. и 35-летнего Шамиля А.

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#тюрьма
Побивший и отпинавший ребенка в Уфе мужчина попал на видео
06 декабря 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужчина, отпинавший и побивший ребенка за плохое поведение, попал на видео с камер, опубликованное Telegram-каналом «112». Инцидент произошел в башкирской Уфе.
На кадрах видно, что человек пнул малыша, севшего на ограждение, а затем нанес еще несколько ударов. Все происходило на виду у второго ребенка, который стоял чуть дальше.

После произошедшего мужчина сначала немного отошел со вторым ребенком, но снова вернулся, ударив еще несколько раз. Сейчас во всем разбираются полицейские, проводится проверка. Предполагается, что на кадрах — папа детей.

Перед этим стало известно, что директор турклуба снял детскую порнографию и распространил ее.

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Директор турклуба снял детское порно и распространил его в соцсетях
Директор турклуба снял обнажённого мальчика и распространил видео в соцсетях
06 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/artolympic

В фитнес-клубе World Class в конце октября директор турклуба «Мен Тревел» Андрей К. снял обнажённого мальчика, пока тот переодевался, и выложил видео в соцсети, возбуждено уголовное дело.
Как пишет Telegram-канал SHOT, полиция нашла видео на одном из гаджетов преступника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Андрей К. привлекался за организацию поездок для ЛГБТ*-групп. На суде он утверждал, что его клиенты ездили на рыбалку, а также путешествовали по Волге и Подмосковью, но никаких непотребств там не было.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено



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#полиция
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#telegram
#лгбт
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ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через РФ в ЕС
ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина, который везли через РФ в ЕС
06 декабря 2024, 10:07

Фото: iStock/artolympic

Пограничники совместно с таможней задержали партию из более полтонны кокаина, который контрабандно везли из Перу через Россию в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей. Злоумышленниками оказались члены колумбийского картеля «Кали».

Кокаин везли спрятанным в частично разобранном грузовом автомобиле, доставленном из Перу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время иностранные наркодилеры находятся под арестом.

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#дело
#уголовное дело
#париж
#сбережения
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Жестокий убийца-расчленитель из Сарова может оказаться на свободе
РИА Новости: подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу
06 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове может оказаться на свободе. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры опубликовал Shot.

Жители Сарова рассказали агентству, что видео задержания маньяка являются фейковыми, так как в городе на сегодняшний день нет столько снега. По их словам, подозреваемый проживал на Северном переулке, недалеко от места жительства своих жертв. Он не работал и состоял на учете у психиатра. В его квартире полицейские нашли одежду со следами крови.

Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают, однако он полностью отрицает свою вину.

Таким образом, подозреваемый может находиться под стражей не более 48 часов без предъявления обвинения, но суд может продлить этот срок еще на 72 часа. За это время следствие должно найти достаточное количество улик для предъявления обвинения.

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Подмосковная аферистка выманила сбережения у 91-летней женщины
06 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Молодую женщину задержали по подозрению в краже денег у 91-летней жительницы Коломны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, заявила, что необходимо поменять деньги на купюры нового образца, и что для этого сейчас подойдёт её коллега. Через несколько минут после звонка к пенсионерке пришла девушка и попросила написать «заявление на обмен денег». И когда хозяйка дома отвлеклась, гостья подменила приготовленные деньги на купюры «банка приколов», после чего спешно покинула квартиру. Сума ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейским удалось вычислить и задержать девушку — её оказалась 26-летняя жительница Воскресенска. Задержанная рассказала, что потратила украденные деньги на личные нужды.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде
МЧС: пожар на складе в Нижнем Новгороде достиг 8,4 тыс. кв. м
06 декабря 2024, 08:52

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Нижнем Новгороде произошел пожар в производственно-складском здании, площадь возгорания составляет 8,4 тыс. квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что возгорание произошло в здании, которое находится на Московском шоссе. Согласно информации ведомства, в результате пожара у здания обрушилась кровля на площади 900 кв. м.

В тушении пожара задействованы более 100 специалистов и 35 единиц техники, добавили МЧС. В настоящее время данные о пострадавших не поступали.

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#дома
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СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
СКР опубликовал видео драк Мурдиева после критики Бастрыкина Кадыровым
06 декабря 2024, 07:54

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Следственном Комитете России ответили на критику деятельности главы ведомства Александра Бастрыкина и опубликовали видео драк с участием 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
«Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что при расследовании дела установлено следствие установило пятерых подростков, которые выбирали случайных прохожих, конфликтовали с ними, а после жестоко избивали.

По словам Петренко, только в сентябре 2023 года хулиганы напали на восемь человек, из которых семь были несовершеннолетними.
СКР квалифицировало действие чеченских подростков хулиганством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Решение о их виновности будет принимать суд.

Ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

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Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза
В Индии пенсионер выдавил глаза крокодилу, который хотел утащить его под воду
06 декабря 2024, 05:46

Фото: iStock/Carl Jani

В индийском штате Одиша 62-летний Тушар Мандал едва избежал гибели после нападения крокодила у реки Рамачанди, пишет Times of India.
Мужчина совершал утреннее омовение, когда хищник схватил его за руку и попытался утащить под воду. Проявив быструю реакцию, Мандал надавил рептилии на глаза, что заставило её ослабить хватку. Благодаря своей находчивости он сумел отбиться и добраться до берега.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Этот случай стал уже вторым нападением крокодила в этом районе за месяц. В ноябре житель другой деревни также пережил атаку, сумев спастись. За последние 50 лет популяция крокодилов в регионе увеличилась почти в 20 раз, достигнув 1811 особей.

Нападения участились: за последние 14 месяцев от рептилий погибли 10 человек.

Власти усилили меры безопасности, заблокировав более 130 спусков к воде вокруг национального парка. Однако местные жители продолжают сталкиваться с угрозой, посещая реки.

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#опасность
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Россиянку арестовали в США за попытку незаконного перелета в Париж
США осудят россиянку, незаконно прилетевшую в Париж из Нью-Йорка
06 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения гражданке России Светлане Дали за незаконное проникновение на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, передает телеканал ABC News.
Инцидент произошел во время рейса из Нью-Йорка в Париж, который женщина совершила без билета, умышленно избегая сотрудников безопасности и авиакомпании.

Суд постановил задержать россиянку до 6 декабря, чтобы она могла обратиться за залогом. По данным ABC News, действия Светланы Дали квалифицированы как преднамеренное проникновение на самолет без разрешения, поскольку во время допроса она призналась в своей вине.

Ранее «Радио 1» сообщало детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.

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