Четырех жителей Дагестана заподозрили в планах устроить теракты против полицейских

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В Дагестане ищут мужчин, которые могли планировать теракты против сотрудников полиции. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Уточняется, что главарем банды оказался 50-летний Самир А., который 10 лет сидел в тюрьме за бандитизм и участие в группировке. В 2021 году он освободился и находился под надзором правоохранителей.
Когда Самир не пришел отмечаться, силовики нагрянули к нему домой, однако он сбежал вместе с тремя подельниками. По словам жены одного из них, злоумышленники намеревались устроить теракты.
Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают племянника Самира 25-летнего Магомеда А., 32-летнего имама мечети села Цветковка Магомеда Н. и 35-летнего Шамиля А.
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Когда Самир не пришел отмечаться, силовики нагрянули к нему домой, однако он сбежал вместе с тремя подельниками. По словам жены одного из них, злоумышленники намеревались устроить теракты.
Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают племянника Самира 25-летнего Магомеда А., 32-летнего имама мечети села Цветковка Магомеда Н. и 35-летнего Шамиля А.
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Екатерина Коршунова