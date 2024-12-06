Подмосковная аферистка выманила сбережения у 91-летней женщины

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Молодую женщину задержали по подозрению в краже денег у 91-летней жительницы Коломны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонила неизвестная и, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, заявила, что необходимо поменять деньги на купюры нового образца, и что для этого сейчас подойдёт её коллега. Через несколько минут после звонка к пенсионерке пришла девушка и попросила написать «заявление на обмен денег». И когда хозяйка дома отвлеклась, гостья подменила приготовленные деньги на купюры «банка приколов», после чего спешно покинула квартиру. Сума ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейским удалось вычислить и задержать девушку — её оказалась 26-летняя жительница Воскресенска. Задержанная рассказала, что потратила украденные деньги на личные нужды.
Читайте также:
Масштабный пожар начался на складе в Нижнем Новгороде
СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза
Лев Каштанов