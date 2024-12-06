ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через РФ в ЕС

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Пограничники совместно с таможней задержали партию из более полтонны кокаина, который контрабандно везли из Перу через Россию в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей. Злоумышленниками оказались члены колумбийского картеля «Кали».
Кокаин везли спрятанным в частично разобранном грузовом автомобиле, доставленном из Перу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время иностранные наркодилеры находятся под арестом.
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Екатерина Коршунова