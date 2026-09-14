Четырех жительниц Хабаровска отправят под суд за работу нелегального казино

14 сентября 2026, 08:01

Фото: iStock/Anton Skripachev

Прокуратура Хабаровского края передала в суд дело четырех женщин, которых обвиняют в организации подпольного игорного заведения. Следствие считает, что участницы группы заработали на незаконных играх свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.