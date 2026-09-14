Четырех жительниц Хабаровска отправят под суд за работу нелегального казино
Прокуратура Хабаровского края передала в суд дело четырех женщин, которых обвиняют в организации подпольного игорного заведения. Следствие считает, что участницы группы заработали на незаконных играх свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
По версии правоохранителей, в марте 2025 года 32-летняя жительница города купила 23 игровых автомата и разместила их в съемном помещении. К работе она привлекла трех знакомых: они встречали посетителей и выполняли обязанности администраторов.
Казино принимало клиентов вечером и работало до утра. Войти туда могли лишь люди, получившие рекомендацию от постоянных посетителей.
Сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД остановили деятельность заведения в мае 2026 года. Материалы направили в Центральный районный суд Хабаровска.
Фигуранткам предъявили обвинение по части 3 статьи 171.2 УК РФ — за незаконную организацию и проведение азартных игр в составе организованной группы с крупным доходом.
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