Диетолог Гусева назвала мойву продуктом для поддержки нервной системы
Врач-диетолог Анна Гусева рекомендовала включать в рацион около 100 граммов мойвы в неделю. По ее словам, такая порция поможет сохранить работоспособность в напряженные периоды и спокойнее реагировать на стресс.
В беседе с РИА Новости специалист объяснила, что ценность этой рыбы связана с сочетанием витаминов группы B, омега-3 жирных кислот и минералов. Мойва содержит витамины B6 и B12, магний, фосфор и калий.
Магний снижает нервное напряжение, способствует расслаблению мышц и поддерживает качество сна, отметила врач. Это особенно важно для людей, которые много времени проводят за компьютером и ощущают скованность в плечах или шее.
Калий усиливает действие магния и помогает поддерживать стабильное давление. Регулярное, но умеренное употребление мойвы способно стать частью рациона для поддержания энергии и эмоционального равновесия.
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