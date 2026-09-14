Диетолог Гусева назвала мойву продуктом для поддержки нервной системы

14 сентября 2026, 07:33

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Врач-диетолог Анна Гусева рекомендовала включать в рацион около 100 граммов мойвы в неделю. По ее словам, такая порция поможет сохранить работоспособность в напряженные периоды и спокойнее реагировать на стресс.