Эксперт назвал способы проверить съемную квартиру на скрытые камеры

14 сентября 2026, 07:22

Эксперт Рыбников: проверить квартиру на наличие скрытых камер поможет смартфон

Фото: iStock/scyther5

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников посоветовал арендаторам осматривать жилье на предмет возможной скрытой видеосъемки еще до заселения. Первичную проверку можно провести самостоятельно, используя смартфон и фонарик.