Эксперт назвал способы проверить съемную квартиру на скрытые камеры
Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников посоветовал арендаторам осматривать жилье на предмет возможной скрытой видеосъемки еще до заселения. Первичную проверку можно провести самостоятельно, используя смартфон и фонарик.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист рекомендовал сначала внимательно изучить предметы рядом с кроватью, зеркалами и другими личными зонами. Особого внимания требуют розетки, адаптеры питания, пожарные извещатели, элементы декора, игрушки и техника. Подозрение должны вызвать лишние отверстия, плохо закрепленные детали, следы вскрытия корпуса или свежий клеевой слой.
Рыбников предложил использовать фонарик телефона для поиска объектива. Линза отражает направленный свет, поэтому в затемненной комнате стоит медленно подсвечивать подозрительные поверхности с разных сторон. Необычный яркий отблеск способен указать на миниатюрную камеру.
Еще один способ связан с инфракрасной подсветкой, нужной устройствам для работы в темноте. Человек не видит ИК-светодиоды, однако камера смартфона может отобразить их как светящиеся точки. Для такой проверки необходимо выключить свет и поочередно направить телефон на предметы, вызывающие сомнения.
Эксперт подчеркнул, что домашняя диагностика не гарантирует обнаружение всех устройств. Некоторые камеры не используют инфракрасную подсветку, а маскировка способна скрыть и объектив. При серьезных подозрениях Рыбников посоветовал обратиться к специалистам по технической защите информации с профессиональным оборудованием.
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