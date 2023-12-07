В Свердловской области недоношенный младенец насмерть замерз в коляске

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В селе Филькино Серовского городского округа Свердловской области в коляске насмерть замерз новорожденный младенец. Об этом сообщает городской портал «СеровГлобус.ру».
«Гибель новорожденного ребенка произошла в воскресенье, 3 декабря. Мама с младенцем выписались из родительного отделения города Краснотурьинск в пятницу, 1 декабря», — подтвердила информацию председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ксения Шимова.Кроме погибшего ребенка, в семье воспитываются еще 6 детей. Малыш, по рассказам знакомых семьи, недоношенный и могу умереть из-за проблем со здоровьем.
Ранее поступала информация о том, как пьяная россиянка оставила дочь в ванне на 40 минут и лишила ее жизни. Дело передано в суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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