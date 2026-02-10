Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона
В Екатеринбурге полиция накрыла вебкам-студию в элитном квартале таунхаусов. Об этом сообщает E1.RU.
Вебкам-студия располагалась на четырех этажах в десяти комнатах. В каждой из них были установлены компьютеры, свет и разнообразные секс-игрушки. Уточняется, что ежемесячный доход владельцев студии составлял от 7 до 8 миллионов рублей.
В качестве моделей выступали девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Они сообщили правоохранителям, что пришли на собеседование на должность администратора. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
