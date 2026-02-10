В Амурской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие
В Амурской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Утром во вторник на 16-м километре автодороги «Подъезд к городу Свободный» столкнулись «Газель» и автокран-эвакуатор. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, управляющий «Газелью» не соблюдал дистанцию. Пострадавшие пассажиры автомобиля были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. К сожалению, шофер микроавтобуса скончался в больнице. На место происшествия выехал городской прокурор Свободного Павел Рубан. Правоохранители проведут проверку соблюдения норм безопасности на дороге.
Ранее стало известно, что в китайской провинции Шаньдун произошла трагическая авария на руднике «Цаньчжуан». Как утверждает новостной портал Sina, число погибших составило не менее семи человек.
