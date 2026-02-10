10 февраля 2026, 07:15

В Приамурье при столкновении «Газели» с автокраном погиб человек

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Амурской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Утром во вторник на 16-м километре автодороги «Подъезд к городу Свободный» столкнулись «Газель» и автокран-эвакуатор. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом пишет РИА Новости.