Россиянин изнасиловал двух маленьких детей
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии над двумя малолетними родственницами. Об этом пишет РИА Новости.
Установлено, что преступления произошли в разные годы: первый случай имел место в сентябре 2013 года, когда мужчина напал на 10-летнюю девочку. Второй эпизод случился в ноябре 2024 года, когда он воспользовался моментом и совершил аналогичные действия в отношении четырёхлетней племянницы.
Несмотря на отрицание вины, суд признал доказательства убедительными. Педофила приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также он обязан выплатить каждой из потерпевших по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
