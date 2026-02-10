Россиянин изнасиловал двух маленьких детей

10 февраля 2026, 08:02

Житель Камчатки получил 14 лет колонии за изнасилование двух малолетних

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, признанному виновным в сексуальном насилии над двумя малолетними родственницами. Об этом пишет РИА Новости.