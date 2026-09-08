Четырехлетнего мальчика обвинили в домогательствах
В Китае разгорелся скандал вокруг инцидента в ресторане, где местная жительница обвинила четырехлетнего ребенка в домогательствах. Мальчик, проходя по узкому проходу между столиками, потерял равновесие и случайно коснулся ягодиц женщины, пишет feed.huiwen.co.
Несмотря на то, что адвокат семьи подчеркнул отсутствие какого-либо сексуального подтекста в действиях ребенка в силу его возраста, китаянка обратилась в полицию. По информации источника, пострадавшая провела с семьей мальчика три встречи для урегулирования конфликта.
Первая встреча закончилась нервным срывом женщины и ее госпитализацией. На второй встрече она потребовала письменные извинения от родителей и ребенка, а также компенсацию расходов, которую семья полностью выплатила.
Однако впоследствии женщина заявила, что продолжает страдать от тревоги и бессонницы, и вновь обратилась к семье с требованием дополнительных выплат. После консультаций с юристами она ограничилась требованием публичных извинений. Позже в социальных сетях женщина объявила о начале судебного разбирательства против семьи мальчика.
Читайте также: