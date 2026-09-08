Четырехлетнего мальчика обвинили в домогательствах

08 сентября 2026, 20:59

Китаянка обвинила четырехлетнего мальчика в домогательствах и хотела извинений

Фото: istockphoto/Ajax9

В Китае разгорелся скандал вокруг инцидента в ресторане, где местная жительница обвинила четырехлетнего ребенка в домогательствах. Мальчик, проходя по узкому проходу между столиками, потерял равновесие и случайно коснулся ягодиц женщины, пишет feed.huiwen.co.