Учительницу, совратившую двух школьников, обвинили в домогательствах к третьему

17 июля 2026, 01:57

WQOW: 23-летнюю учительницу из Висконсина обвинили в совращении трех школьников

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Висконсин школьной учительнице предъявили дополнительные обвинения по делу о совращении несовершеннолетних. Ранее она уже созналась в интимной связи с двумя учениками, сообщает WQOW.