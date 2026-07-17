Учительницу, совратившую двух школьников, обвинили в домогательствах к третьему
В американском штате Висконсин школьной учительнице предъявили дополнительные обвинения по делу о совращении несовершеннолетних. Ранее она уже созналась в интимной связи с двумя учениками, сообщает WQOW.
Двадцатитрёхлетнюю Надю Хорн, которая работала в школе города О-Клэр, задержали этой весной. Поводом для расследования стали подозрения коллег — они заметили нечто неладное в поведении педагога и сообщили о своих опасениях в полицию.
Спустя несколько дней, 31 марта, женщина призналась в интимных контактах с двумя шестнадцатилетними подростками. Правоохранительные органы установили, что одного из пострадавших обвиняемая склонила к сексу три раза.
Новые эпизоды вскрылись после анализа содержимого мобильного телефона Хорн — следователи нашли доказательства ещё одной жертвы среди учащихся. Подчеркивается, что преподавательница начала приставать к этому мальчику практически сразу после его поступления в школу, где она вела занятия. Более подробные детали нового обвинения пока не разглашаются. Ближайшее судебное заседание по делу назначили на 28 июля.
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