Россиянина обвинили в домогательствах к египтянке на дискотеке в Шарм-эль-Шейхе
Россиянина обвинили в домогательствах к египтянке на дискотеке в Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишет SHOT.
61-летний Сергей и 50-летняя Татьяна Мироновы прибыли в отель Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort из Самарской области 4 августа для отдыха. В тот же вечер, во время шоу, Сергей решил потанцевать «Ламбаду» и случайно задел местную девушку. Её муж, увидев это, вспылил и, по словам Татьяны, набросился на Сергея с кулаками. Сотрудники отеля разняли мужчин, и семья Мироновых удалилась в свой номер.
Однако ночью к ним пришла полиция, и россиянина задержали — египтянин подал на него заявление. Татьяне сообщили, что конфликт можно уладить за 10 тысяч долларов — именно такую сумму потребовали «потерпевшие». О местонахождении мужа Миронова ничего не знает. Его телефон и паспорт были изъяты полицией. Отчаявшаяся женщина обратилась в российское консульство в Каире, где ей посоветовали воспользоваться услугами адвокатов из списка, представленного на сайте дипмиссии.
Сестра Татьяны рассказала, что туроператор и отель не предпринимают никаких действий, ссылаясь на то, что это вопрос полиции. У семьи не хватает средств на наём местного адвоката. Татьяна направила обращения в МИД, Россотрудничество и уполномоченному по правам человека. Супругов ждут дома двое взрослых детей и внучка. Проживание в отеле оплачено до 17 августа.
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