Четырехлетнего мальчика убили на «курсах дисциплины»

People: четырехлетнего мальчика до смерти замучили на «курсах дисциплины» в США

Фото: istockphoto/Ajax9

В США расследуют жестокую расправу над четырёхлетним мальчиком, которого отправили в так называемый «военный лагерь» для исправления поведения. Ребёнок скончался от полученных травм, сообщает People.





23-летняя Дестини Роуз Липски отдала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу после того, как мальчик, по её словам, залез в её сумку и обманул её. Женщина называла это «курсами дисциплины», однако следствие установило, что ребёнка систематически избивали.



16 мая мальчика госпитализировали с тяжелейшими травмами и вскоре он умер. Мартинес-Армстронг, не являющийся отцом ребёнка, признался полиции в неоднократных избиениях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.



Саму Липски задержали 22 мая. Ей вменяется жестокое обращение с ребёнком, повлёкшее смерть. Женщина утверждала, что считала подозреваемого почти братом — он дружил с настоящим отцом мальчика. Оба фигуранта находятся под стражей.



