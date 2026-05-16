Бандиты с мачете зарубили мужчину и выкинули его тело на детской площадке
В западном пригороде Мельбурна обнаружили тело 30‑летнего мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.
Примерно за полтора часа до инцидента группа вооруженных мачете преступников ворвалась в дом жертвы. В помещении находились еще один взрослый и двое маленьких детей. Злоумышленники напали на мужчину, силой усадили его в автомобиль и скрылись. Позднее тело погибшего нашли возле одной из детских площадок в Мельбурне.
Глава отдела по расследованию убийств охарактеризовал нападение как «целенаправленное». По его словам, жертву могли ликвидировать за связь с байкерскими бандами или организованной преступностью.
Ранее в Челябинске таксист изнасиловал и убил уснувшую пассажирку. Вычислить преступника удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Читайте также: