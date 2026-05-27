В Рязани убили девочку-подростка, в преступлении подозревают её старшего брата
В Рязани нашли мёртвой девочку-подростка, в убийстве подозревают её старшего брата. Об этом сообщили на официальном сайте СУ СК по региону.
Согласно материалу, родители ненадолго уехали из дома, оставив детей в квартире. Вернувшись вечером 24 мая, они обнаружили тело школьницы с признаками насильственной смерти в одной из комнат. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас они устанавливают, где находится брат погибшей. Юношу проверяют на причастность к особо тяжкому преступлению.
Ранее подполковник запаса МВД Олег Иванников выдвинул новую версию гибели семьи Усольцевых, которые пропали в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Эксперт объяснил, каким образом в случившемся могли быть замешаны браконьеры или охотники, которые добывали в регионе зверя без лицензии. Подробнее читайте здесь.
Читайте также: