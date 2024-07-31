Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер

Фото: iStock/Max Zafiro
В США четырехлетней девочке продали бургер, забрызганный кровью. Об этом пишет WHN9.
Тиффани Флойд, жительница Нью-Йорка, вместе со своей четырёхлетней дочерью путешествовали на автомобиле. Они решили остановиться недалеко от города Буффало, чтобы поесть в ресторане быстрого питания Burger King. Флойд заказала еду на вынос. Вскоре её дочь начала есть бургер, но ей не понравилось, что на нём были капли кетчупа. Женщина взглянула и поняла, что это была чья-то кровь.
После случившегося она обратилась в министерство здравоохранения с жалобой на то, что ей продали бургер, который был забрызган кровью. Сотрудники министерства, отвечающие за контроль над соблюдением санитарных норм в заведениях общественного питания, связались с рестораном. Менеджер объяснил им, что один из работников, находясь в перчатках, прищемил палец дверцей микроволновки и не заметил, что у него началось кровотечение.
После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего. Однако женщина осталась недовольна реакцией ресторана. Она заявила, что её дочь была травмирована этим событием и с тех пор почти ничего не ест.
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После случившегося она обратилась в министерство здравоохранения с жалобой на то, что ей продали бургер, который был забрызган кровью. Сотрудники министерства, отвечающие за контроль над соблюдением санитарных норм в заведениях общественного питания, связались с рестораном. Менеджер объяснил им, что один из работников, находясь в перчатках, прищемил палец дверцей микроволновки и не заметил, что у него началось кровотечение.
После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего. Однако женщина осталась недовольна реакцией ресторана. Она заявила, что её дочь была травмирована этим событием и с тех пор почти ничего не ест.
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Дарья Осипова