В Башкирии вернувшийся после выдворения мигрант выстрелил из травмата в мужчину

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В Кумертау (Башкортостан) мигрант выстрелил из травматического оружия в голову мужчине. Об этом информирует Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что нападавший много лет занимается рэкетом. По словам местных жителей, его уже выдворяли из России.
Отмечается, что он хотел отнять машину у девушки, но не учёл, что у автомобиля уже сменился владелец. Мигрант выстрелил, однако не попал. Жители Кумертау отметили, что иностранец не в первый раз выступает с угрозами. Полиция на ситуацию пока не отреагировала. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Ранее сообщалось, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Мигранты захватили поселок в Новой Москве и вымогают деньги у местных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что он хотел отнять машину у девушки, но не учёл, что у автомобиля уже сменился владелец. Мигрант выстрелил, однако не попал. Жители Кумертау отметили, что иностранец не в первый раз выступает с угрозами. Полиция на ситуацию пока не отреагировала. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Ранее сообщалось, что группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения набросилась на подростков. Все свои противоправные действия они записали на видео. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Мигранты захватили поселок в Новой Москве и вымогают деньги у местных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова