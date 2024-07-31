Обвиняемый в изнасиловании российский прокурор попросился на СВО

Фото: IStock/Aleksei Smyshliaev
Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, обвиняемый в изнасиловании подчинённой, попросил отправить его на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Северной Осетии Григорий Авакян был задержан за изнасилование подчинённой.
По её словам, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете. Замначальника отдела уволился из прокуратуры, против него возбудили уголовное дело.
По данным канала, мужчина захотел подписать контракт с Минобороны. Он направил в следственный комитет ходатайство с просьбой отправить его на СВО и уже прошёл военно-врачебную комиссию.
Напомним, Авакян, чтобы откупиться, оставил в машине девушки миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся. Однако она написала заявление и передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Сейчас пострадавшая против того, чтобы Авакян ушёл на СВО. Девушка считает, что таким образом прокурор хочет избежать уголовной ответственности.
Читайте также:
Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой
«Сняли с жертвы»: В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину
Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель
По её словам, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете. Замначальника отдела уволился из прокуратуры, против него возбудили уголовное дело.
По данным канала, мужчина захотел подписать контракт с Минобороны. Он направил в следственный комитет ходатайство с просьбой отправить его на СВО и уже прошёл военно-врачебную комиссию.
Напомним, Авакян, чтобы откупиться, оставил в машине девушки миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся. Однако она написала заявление и передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Сейчас пострадавшая против того, чтобы Авакян ушёл на СВО. Девушка считает, что таким образом прокурор хочет избежать уголовной ответственности.
Читайте также:
Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой
«Сняли с жертвы»: В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину
Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель
Дарья Осипова