Четырехлетнему мальчику раздробило пальцы эскалатором в петербургском метро

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В Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку четырёхлетнему мальчику. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ребёнка с раздробленной рукой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.
В начале прошлого месяца один из эскалаторов на станции закрыли на ремонт.
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Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.
В начале прошлого месяца один из эскалаторов на станции закрыли на ремонт.
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Екатерина Коршунова