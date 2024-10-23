Суд вынес решение по делу матери младенца, который скончался после употребления борща

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Серышевский районный суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.
Сообщается, что мать ненадлежащим образом ухаживала за ребенком, из-за этого у младенца развился острый гастроэнтерит. В больницу родительница своевременно не обратилась.
Отмечается, что женщина накормила ребенка хлебом, пакетированным соком и борщом на бульоне из свинины. После приема пищи состояние младенца значительно ухудшилось, однако мать не стала вызывать «скорую», а самостоятельно отнесла его в больницу к педиатру. Однако помощь малышу была оказана несвоевременно и он скончался.
В сообщении отмечается, что суд признал женщину виновной и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, ей была запрещена смена жительства без согласия спецгосоргана, а также выезд за пределы Белогорского муниципального округа. Сама подсудимая вину признала и раскаялась.
Ранее стало известно, что студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
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Отмечается, что женщина накормила ребенка хлебом, пакетированным соком и борщом на бульоне из свинины. После приема пищи состояние младенца значительно ухудшилось, однако мать не стала вызывать «скорую», а самостоятельно отнесла его в больницу к педиатру. Однако помощь малышу была оказана несвоевременно и он скончался.
В сообщении отмечается, что суд признал женщину виновной и приговорил к 7 месяцам ограничения свободы. Помимо этого, ей была запрещена смена жительства без согласия спецгосоргана, а также выезд за пределы Белогорского муниципального округа. Сама подсудимая вину признала и раскаялась.
Ранее стало известно, что студент из Казахстана выпал с пятого этажа учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
До этого суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова