Четырехлетний мальчик погиб на жаре в родительской машине

07 августа 2026, 11:13

В Турции ребенок заснул в раскаленном авто и погиб

Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

В турецкой провинции Мардин от теплового удара в автомобиле погиб четырехлетний ребенок. Трагедия произошла в районе Мазыдагы, где мальчик по имени Мухаммед Арас Темель забрался в семейную машину с открытой дверью и заснул внутри под палящим солнцем, пишет Daily Star.