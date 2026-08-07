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Четырехлетний мальчик погиб на жаре в родительской машине

В Турции ребенок заснул в раскаленном авто и погиб
Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

В турецкой провинции Мардин от теплового удара в автомобиле погиб четырехлетний ребенок. Трагедия произошла в районе Мазыдагы, где мальчик по имени Мухаммед Арас Темель забрался в семейную машину с открытой дверью и заснул внутри под палящим солнцем, пишет Daily Star.



Родители хватились сына только спустя несколько часов. Обнаружив ребенка без сознания, они немедленно вызвали медиков. Мальчика госпитализировали с судорожным приступом, однако врачи не смогли его спасти.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в условиях экстремальной жары, характерной для региона в летний период. Подробности случившегося выясняются.

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Никита Кротов

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