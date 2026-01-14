Мачеха изувечила пятилетнюю падчерицу раскаленной лопаткой из-за намокшей кровати
В индийском штате Керала правоохранительные органы арестовали 35-летнюю женщину по обвинению в жестоком истязании своей пятилетней падчерицы. Об этом пишет издание Daily Star.
Следствие установило, что мачеха Нур Назар, также известная как Руби, пришла в ярость из-за того, что ребенок ее нового мужа страдал недержанием мочи.
Когда девочка намочила кровать, женщина решила гневно «проучить» ее. Схватив раскаленную металлическую лопатку, она прижгла малышке половые органы.
Преступление раскрылось после того, как на состояние ребенка обратила внимание воспитательница детского сада. Сейчас пострадавшую девочку взял под опеку Комитет по защите детей, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Суд арестовал обвиняемую на две недели. Ведется подробное расследование с целью узнать все детали инцидента.
Читайте также: