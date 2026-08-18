Четырехлетний ребенок сбежал из детского сада и оказался на трассе
В Зианчуринском районе Башкирии четырехлетний мальчик самостоятельно покинул детский сад и оказался на автомобильной трассе Магнитогорск — Ира. Об этом проинформировали в республиканской прокуратуре.
Оставленный без присмотра ребёнок перебежал дорогу, что привлекло внимание проезжавшей мимо женщины, которая сообщила об этом в полицию. После проведённой прокуратурой проверки выяснилось, что инцидент произошёл из-за недостаточного контроля за безопасностью детей.
В результате дошкольное учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей и привлекли к административной ответственности. Заведующей также вынесли представление с требованием устранить выявленные нарушения и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.
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