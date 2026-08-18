Четырехлетний ребенок сбежал из детского сада и оказался на трассе

18 августа 2026, 09:29

В Башкирии четырехлетний мальчик сбежал из детсада и едва не попал под машину

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Зианчуринском районе Башкирии четырехлетний мальчик самостоятельно покинул детский сад и оказался на автомобильной трассе Магнитогорск — Ира. Об этом проинформировали в республиканской прокуратуре.