Жительницу Перми госпитализировали с тахикардией после месяцев недосыпа и энергетиков

18 августа 2026, 08:19

Девушку из Перми госпитализировали после почти полугода на энергетиках

Фото: iStock/peterscode

Креативный директор из Перми Александра попала в больницу после приступа с учащённым сердцебиением. Перед этим девушка несколько месяцев работала по 12–16 часов в сутки, мало спала и ежедневно выпивала до трёх банок энергетика. Об этом сообщает Baza.