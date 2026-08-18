Жительницу Перми госпитализировали с тахикардией после месяцев недосыпа и энергетиков
Креативный директор из Перми Александра попала в больницу после приступа с учащённым сердцебиением. Перед этим девушка несколько месяцев работала по 12–16 часов в сутки, мало спала и ежедневно выпивала до трёх банок энергетика. Об этом сообщает Baza.
По словам Александры, иногда она выходила на работу с температурой выше 38 градусов. В апреле пермячка начала использовать энергетики, чтобы сохранять внимание во время долгих смен.
За неделю до отпуска девушка отказалась от напитков. Однако перед ночным рейсом в Минск она выпила около литра энергетика. Уже после прилёта Александра почувствовала тошноту, сильную боль и ощущение кома в горле.
Спустя час она вызвала скорую помощь. В больнице врачи зафиксировали пульс свыше 200 ударов в минуту и верхнее давление на уровне около 85. Медики сняли приступ препаратом, однако на следующий день учащённое сердцебиение вернулось.
После возвращения в Пермь Александра посетила кардиолога. УЗИ показало наджелудочковую тахикардию. Девушке предстоит пройти дополнительные обследования.
Энергетики содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые ускоряют сердцебиение, повышают давление и усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасно употреблять несколько банок подряд, сочетать такие напитки с алкоголем, физическими нагрузками или недосыпом. У людей с заболеваниями сердца даже небольшое количество энергетика может спровоцировать аритмию, приступ тахикардии или резкое ухудшение самочувствия.
Регулярное употребление энергетиков нередко нарушает сон и формирует замкнутый круг: после напитка человек дольше не может уснуть, утром чувствует усталость и снова пытается взбодриться кофеином. Это может привести к хроническому недосыпу, тревожности, раздражительности, головным болям и снижению концентрации. Стимулирующий эффект также способен маскировать переутомление, из-за чего человек не замечает, что организму необходим отдых.
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