Четырехлетний ребенок съел булочку с метадоном и впал в кому в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок случайно съел булочку с метадоном, после чего впал в кому, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, малыш находился дома, где он нашел булочку и съел ее. Позже малышу стало плохо, и мать вызвала скорую помощь. Уже в больнице врачи поняли, что мальчик отравился наркотиками. По данным экспертизы, в булочке был метадон.
Родителей пострадавшего ребенка задержали. По словам отца мальчика, его друг сидит в СИЗО, и пакет с угощениями от некой женщины предназначался именно ему. Мужчина отметил, что не знал, что в продуктах могут содержаться наркотические средства, поэтому и не стал прятать пакет от сына.
Сейчас полиция проверяет, не является ли отец ребенка наркодилером, так как ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Также на обоих родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.
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Родителей пострадавшего ребенка задержали. По словам отца мальчика, его друг сидит в СИЗО, и пакет с угощениями от некой женщины предназначался именно ему. Мужчина отметил, что не знал, что в продуктах могут содержаться наркотические средства, поэтому и не стал прятать пакет от сына.
Сейчас полиция проверяет, не является ли отец ребенка наркодилером, так как ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Также на обоих родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.
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Элина Позднякова