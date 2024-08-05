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Четырехлетний ребенок съел булочку с метадоном и впал в кому в Нижнем Новгороде

05 августа 2024, 16:39
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок случайно съел булочку с метадоном, после чего впал в кому, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, малыш находился дома, где он нашел булочку и съел ее. Позже малышу стало плохо, и мать вызвала скорую помощь. Уже в больнице врачи поняли, что мальчик отравился наркотиками. По данным экспертизы, в булочке был метадон.

Родителей пострадавшего ребенка задержали. По словам отца мальчика, его друг сидит в СИЗО, и пакет с угощениями от некой женщины предназначался именно ему. Мужчина отметил, что не знал, что в продуктах могут содержаться наркотические средства, поэтому и не стал прятать пакет от сына.



Сейчас полиция проверяет, не является ли отец ребенка наркодилером, так как ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Также на обоих родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

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МО РФ стало потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»
05 августа 2024, 16:21

Фото: iStock/0

Следствие признало российское Минобороны потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях средств в парке «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела потерпевшей стороной признано Министерство обороны России. В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова, а также, как считает следствие, на счета аффилированных с ними компаний», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Ахмедов вместе с Шестеровым похитили бюджетные средства, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра. Предположительно, они похитили более 40 млн рублей. Теперь обоим грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в 2024 году в парке «Патриот» с 12 по 14 августа будет проходить военно-технический форум.

Ранее сообщалось, что силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере.

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Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Shot: Умерла туристка, которая впала в кому во время отдыха в Турции
05 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Врач Наталья Герасимова из Тюмени улетела с внуками в Анталью 22 июня. На пятый день отпуска у неё в отеле случился сердечный приступ. Медики, к которым она попала, сделали ей операцию на сердце и ввели ее в искусственную кому. Страховая, по словам родственников, покрыла расходы на лечение только после скандала.

В страховой выставила счет в 20 000 долларов, заявляя, что это нестраховой случай. За каждый день нахождения в больнице россиянки от ее родственников требовали по 1000 долларов.

Дочка обратилась с указанной проблемой к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и главе МИД Сергею Лаврову. Девушка записала обращение и попросила вернуть домой их маму и бабушку, потому что в Турции её не лечат, ссылаясь на отсутствие лекарств. Женщину удалось перевезти в Россию в конце июля. Она была в глубокой коме. Спасти её не удалось. Прошлой ночью женщина скончалась.

Ранее в Турции погибла российская блогер и байкерша «МотоТаня», ей было 38 лет. За четыре дня до трагедии МотоТаня выложила пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Магадане вынесли приговор «диванному» экстремисту за призывы уничтожать русских
В Магадане мужчина получил два года колонии за призывы уничтожать русских
05 августа 2024, 15:53

Фото: iStock/Zolnierek

В Магадане приговорили к двум годам лишения свободы мужчину, который активно поддерживал Украину и призывал в своём Telegram-канале «уничтожать русских». Об этом силовых структуры региона сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о 42-летнем жителе Колымы, который активно призывал своих подписчиков-единомышленников «уничтожать русских».

В результате Магаданский городской суд осудил его по статье Уголовного кодекса России о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны. Согласно данной статье, он будет отбывать в местах лишения свободы в течение двух лет, а после освобождения ещё три года не сможет вести деятельность в интернете.

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#россияне
#экстремизм
#приговор
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Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей
05 августа 2024, 15:19

Фото: iStock/blinow61

Общая сумма хищений при осуществлении госзакупок в парке «Патриот» составила свыше 40 миллионов рублей. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время следователями проводится выемка документов.

Также следственные мероприятия осуществляются с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которого ранее задержали.

Ранее сообщалось о задержании нескольких руководителей парка «Патриот». На данный момент раскрыты личности руководителя парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

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#следственный комитет
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Житель Подмосковья с топором ограбил пиццерию
05 августа 2024, 15:17

Фото: iStock/blinow61

31-летнего жителя Московской области задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию, расположенную в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник ночью подъехал к торговому центру на такси, отжал двери и проник внутрь здания. В помещении пиццерии злоумышленник, угрожая топором повару, забрал из находящегося там сейфа около 200 тысяч рублей и скрылся тем же путём, что пришёл», — говорится в сообщении.
Личность грабителя полицейские сумели установить благодаря камерам видеонаблюдения. Они задержали злоумышленника в подъезде одного из домов в городском округе Электросталь.

Задержанный рассказал, что раньше работа в этой пиццерии кассиром. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, в том числе таксисту, который его подвозил, злоумышленник отдал 20 тысяч.

Против задержанного заведено уголовное дело по статье «Разбой».

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В Грозном толпа чеченцев избила мигранта

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#богородский городской округ
#криминал
#разбой
#полиция
#мвд московской области
#торговый центр
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Появилось видео задержания подозреваемых в групповом нападении на боксера Двали
05 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/blinow61

МВД России показало видео задержания подозреваемых в групповом нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Кадры опубликовала в своем тг-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Сообщается, что задержанным от 21 до 31 года.
«В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала Волк.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Собранные сотрудниками полиции материалы передали в следственные органы.

Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров
05 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/Yingko

Силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Обоих обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирования парка. Об этом сообщает Shot.
Обоих задержанных подозревают в том, что они присвоили деньги, выделенные на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Ахмедов уже заключен под стражу. Меру пресечения Шестерову еще не избрали. Расследование уголовного дела еще продолжается.

Строительство парка «Патриот» курировал арестованный за взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее сообщалось, что во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров.

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#деньги
#патриот
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В Грозном толпа чеченцев избила мигранта
Readovka: Толпа чеченцев в Грозном избила мигранта за отношения с девушкой
05 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Толпа чеченцев в Грозном избила мигранта за отношения с местной девушкой. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По данным канала, все произошло в одном из микрорайонов Грозного, там собрались около трех десятков мужчин. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.

Сообщается, что в таких случаях под раздачу за попытку знакомства с местными девушками может попасть даже дагестанец. Один из участников на всю улицу кричал, что нацизма в республике нет, но подобное избиение грозит всем, кто только попробует встречаться с чеченкой.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.

До этого домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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Таксист, просивший пассажирок оголить грудь, попал под следствие в Москве
СК возбудил уголовное дело против таксиста, просившего пассажирок оголяться
05 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского таксиста из Дагестана, который просил пассажирок оголяться в счёт платы проезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что 34-летнего Хаджимурада Абдахова обвиняют в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.

Таксист сам выложил в интернет серию видеороликов, на которых просит своих пассажирок раздеться, показать ему грудь и другие части тела. Эти просьбы он также сопровождает обвинениями, в том числе и на национальной почве.

Теперь следователи разбираются в действиях таксиста. Ход расследования взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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