Пятилетний ребёнок утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае

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Пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mаsh.
Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.
Администрация базы полностью отрицает свою вину в произошедшем.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который более 50 раз на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Первое износилование произошло, когда девочке было 11 лет.
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Администрация базы полностью отрицает свою вину в произошедшем.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который более 50 раз на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Первое износилование произошло, когда девочке было 11 лет.
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Анастасия Чинкова