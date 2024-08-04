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Пятилетний ребёнок утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае

Пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Краснодарском крае
04 августа 2024, 15:54
Фото: iStock/ucpage

Фото: iStock/ucpage

Пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mаsh.
Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.

Администрация базы полностью отрицает свою вину в произошедшем.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который более 50 раз на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Первое износилование произошло, когда девочке было 11 лет.

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#уголовное краснодарский край
В Турции мотоциклист сбил двух россиянок
Yeni Alanya: в Аланье мотоциклист сбил двух россиянок
04 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/Berkut_34

Мотоциклист сбил двух россиянок в турецком городе Аланья. О ДТП сообщила местная газета Yeni Alanya.
Авария произошла вечером 3 августа. Мотоциклист, следовавший на высокой скорости, сбил на пешеходном переходе мать и дочь с российским гражданством.

Отмечается, что женщина получила тяжёлые травмы.

По сообщениям местных жителей, мотоциклисты вечерами часто устраивают гонки с сильным превышением скорости в районе, где произошла авария.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Тавуш» в Краснодарском крае произошёл несчастный случай: пятилетний ребёнок, убежав от родителей, упал в бассейн и утонул. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».

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Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста
В Мариинске 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста
04 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Мариинске Кемеровской области 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Накануне страшной трагедии россиянка отдыхала с друзьями. В какой-то момент компании перестало хватать алкоголя, и сотрудница СК села за руль машины и отправилась в ближайший магазин.

В результате женщина сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Она не заметила его и протащила тело пострадавшего по обочине несколько метров.

По данным очевидцев, работница следственных органов пыталась скрыться с места преступления, но ее успели остановить. В крови виновницы аварии были обнаружили следы алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих
Ura.ru: мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стих
04 августа 2024, 15:18

Фото: iStock/eranicle

Мать 7-летнего мальчика, который погиб под завалами дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле Свердловской области, посвятила ему стихотворение. Об этом информирует Ura.ru.
Свое обращение к ребенку женщина опубликовала в социальной сети.

«Дениска во дворе гуляет где-то. Тепло… А в небе как-то стало тучно…— Я забегу к подружке, мам! Я скоро буду! Малыш бежит, аж засверкали пятки… Хлопок… И завалило толстой грудой…» — написала россиянка в своем посте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательные работы. В результате страшной трагедии стали 10 человек, 5 из них — дети.

Напомним, обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.

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Брат обвиняемого в подрыве авто в Москве Серебрякова отказывается от общения с ним
Брат Серебрякова заявил о нежелании общаться с ним
04 августа 2024, 14:50

Фото: iStock/MukundaDe

Брат обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве Алексей Серебряков заявил, что не желает с ним общаться и навещать его в СИЗО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам Алексея, его брат Евгений должен был осознавать, какой вред нанесёт семье его преступление.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас рассматриваются дела сразу по трём статьям: о госизмене, терроризме и шпионаже. Совершая такое преступление Евгений должен был понимать, что нанесёт вред не только пострадавшим, но и своей семье. Однако он выбрал опозорить всю семью и совершить страшный грех.

Ранее сообщалось, что 30 июля вступило в силу решение об аресте обвиняемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. В настоящее время он находится в СИЗО.

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#взрыв
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Странная просьба ухажера вынудила россиянку покинуть свидание через окно
SHOT: жительница Мытищ ушла со свидания через окно из-за просьбы понюхать газ
04 августа 2024, 13:59

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Мытищах девушка выпрыгнула из окна второго этажа, испугавшись странной просьбы кавалера с сайта знакомств. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
31-летняя девушка встретила на сайте знакомств симпатичного молодого человека, который представился Александром. Первое свидание состоялось в квартире у жительницы Мытищ.

Вдруг кавалер предложил создать интимную обстановку и включил на кухне газ. После этого Александр стал его нюхать и заставлять девушку присоединиться к нему.

Испуганная россиянка открыла окно и выпрыгнула со второго этажа, Александр прыгнул вслед за ней, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали несколько травм. О состоянии молодого человека ничего не известно.

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В Британии задержали свыше 90 человек после беспорядков
04 августа 2024, 13:40

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Свыше 90 человек были задержаны в нескольких городах Великобритании из-за беспорядков на акциях протеста против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
В результате беспорядков, которые вспыхнули в нескольких частях страны, полиция арестовала свыше 90 человек.

По данным телеканала, 23 человека были задержаны в Ливерпуле, более 20 – в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне, ещё 14 человек задержали в Бристоле, 10 – в Сток-он-Тренте и троих полиция задержала в Белфасте и Лидсе.

Отмечается, что в воскресенье на территории Британии ожидается ещё не менее пяти акций протеста.

Протесты вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.

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#полиция
#задержание
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Появились подробности о связи обвиняемого в подрыве авто в Москве с Западом
Обвиняемый в подрыве авто в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви
04 августа 2024, 12:39

Фото: iStock/delray77

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России и Запада уже были натянутыми. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его брат Алексей.
По его словам, несколько лет Серебряков был министрантом (алтарник в православии) греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Отмечается, что именно благодаря этому приходу он попал в Польшу. Брат не помнит точного года поездки, однако уверяет, что это было на фоне уже напряжённых отношений с западными странами.

Алексей также добавил, что весь круг общения Евгения был связан с этим приходом. К тому же, он жил рядом с храмом.

Собеседник агентства признался, что у него нет желания общаться с братом и навещать его в СИЗО.

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#польша
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В Москве автомобиль врезался в дерево, есть погибшие
В Москве на Варшавском шоссе машина врезалась в дерево, погибли три человека
04 августа 2024, 11:33

Фото: iStock/Elen11

Три человека погибли в результате ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своём Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла в районе пяти часов утра 4 августа. Автомобиль «Пежо» следовал по Варшавскому шоссе вблизи села Ознобишино. Водитель не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира 15-ти и 23-ёх лет.

Госавтоинспекция начала проведение проверки по факту данной аварии.

Днём ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. ​Погибли оба водителя.

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#москва
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В Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
СК: в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника
04 августа 2024, 10:39

Фото: iStock/Motortion

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Согласно предварительной информации, поздним вечером 1 августа группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Малолетним злоумышленникам может грозить до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки избили одиннадцатилетнего сверстника и сняли происходящее на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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