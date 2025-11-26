Четырехлетняя девочка из Казахстана умерла в кабинете стоматолога
В Астане анестезиолог предстал перед судом после смерти четырёхлетней пациентки во время стоматологического лечения. Об этом пишет местное издание Orda.
Девочка поступила в клинику для лечения 18 зубов одновременно. Для проведения процедуры врач применил общий наркоз, после которого состояние ребёнка резко ухудшилось. Попытка реанимации не увенчалась успехом, спасти девочку не удалось.
Выяснилось, что до обращения к стоматологу ребёнок перенёс пневмонию, и его организм не успел полностью восстановиться. Функция лёгких оставалась нарушенной, что при введении анестезии могло спровоцировать кислородное голодание.
По словам отца погибшей девочки, изначально речь шла о лечении 9–11 зубов. Однако анестезиолог и стоматолог решили иначе. Родитель пытался обсудить возможность поэтапного лечения, но получил отказ.
Читайте также: