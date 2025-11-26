Бензовоз снес иномарку на камчатской трассе
На Камчатке бензовоз марки «СИТРАК» серьезно повредил легковой автомобиль, нарушив правила дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась при выезде грузового автомобиля с второстепенной дороги. Водитель бензовоза не предоставил преимущество легковому транспорту, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Mazda.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил мужчина 1958 года рождения, находившийся за рулем иномарки. Правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств случившегося.
