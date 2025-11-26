В Бразилии подготовка к рождеству закончилась трагедией
В бразильском городе Манаус при установке праздничной ели погиб один человек. Об этом пишет El Imparcial.
Во время монтажа гигантского новогоднего дерева с помощью подъёмного крана произошла авария. Грузоподъёмная техника не выдержала веса конструкции и опрокинулась. В результате происшествия один рабочий погиб, ещё один получил травмы.
Другой мужчина в костюме Деда Мороза смог вовремя спрыгнуть с падающего крана и не пострадал. Праздничное дерево, украшенное звёздами и подарками, деформировалось и превратилось в груду обломков.
Трагедия превратила подготовку к празднику в печальное событие, омрачив предрождественские дни жителей города.
