Четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Ленобласти

Фото: iStock/razaklatif

Четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78».



Трагический инцидент произошел минувшим вечером неподалеку от базы отдыха Выборгского района. Ребенок катался на катере вместе со своими родителями по Вуоксе. В какой-то момент судно поймало волну и перевернулось. Малышка выпала за борт, ударилась головой о винт и начала захлебываться. Взрослые пытались спасти ее, но безуспешно.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Материалы проверки были переданы в следственный отдел по Выборгу.

Перед этим сообщалось, что две группы туристов были спасены во время шторма на Вуоксе.

Лидия Пономарева

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