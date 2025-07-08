Четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Ленобласти
Четырехлетняя девочка погибла во время речной прогулки в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78».
Трагический инцидент произошел минувшим вечером неподалеку от базы отдыха Выборгского района. Ребенок катался на катере вместе со своими родителями по Вуоксе. В какой-то момент судно поймало волну и перевернулось. Малышка выпала за борт, ударилась головой о винт и начала захлебываться. Взрослые пытались спасти ее, но безуспешно.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Материалы проверки были переданы в следственный отдел по Выборгу.
Перед этим сообщалось, что две группы туристов были спасены во время шторма на Вуоксе.
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